رئيس حى غرب الإسكندرية يكشف أسباب انهيار عقار الورديان

لاتزال كارثة انهيار العقارات في الإسكندرية أزمة بلا حل تؤرق مسئولي المحافظة وكافة الأجهزة، فلا يكاد يمر شهر إلا ويكون هناك انهيار، انهيار عقار جديد بالورديان .مما تسبب فى حالة دعر وفزع بين المواطنين وسادت حالة من الكر والفر .

كانت قد رفعت الأجهزة التنفيذية في حي غرب الإسكندرية برئاسة نهى خليفة، أنقاض عقار شارع اليسري بمنطقة الورديان والذي انهار ظهراليوم، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وأصابة سيدة.،

صرحت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية أن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، وأكدت على أن العقار خالى حاليا من السكان وجارى رفع الأنقاض واتخاذ اللازم.

وقد وقع الحادث صباح اليوم، وانتقل الى موقع الحادث 5 سيارات إسعاف، وأسفر عن مصرع 3 أشقاء وهم رمضان خليل إبراهيم 35سنة، وفاء خليل إبراهيم 40 سنة، نعمة خليل إبراهيم 44 سنة، وإصابة سعاد أحمد بسطاوى 65 سنة وهى خالة المتوفيين، وتم نقلها إلى المستشفى الأميرى الجامعى.

وكانت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية برئاسة المهندسة نهي خليفه، تلقت اخطارا من غرفة عمليات المحافظة بانهيار عقار بشارع اليسري بمنطقة الورديان ووجود مصابين ووفيات.

ظلت مشكلة المنازل الايلة للسقوط كارثة متجددة بالاسكندرية. فأحياء القديمة بالمدينة تجاوز عمرها المائة عام وغالبيتها مبنية بدون خرسانة، بأسقف خشبية، تهالكت بمرور السنين وأصبحت تشكل خطورة داهمة علي حياة قانطيها، ثم شهدت المدينة توسعا شرقا وغربا وزادت الاحياء السكنية والمباني العشوائية وكانت الطامة بعد 25يناير 2011 والفوضي التي عمت البلاد وكثافة المباني المخالفة بإرتفاعات شاهقة بجميع أرجاء المدينة دون الالتزام بمعايير البناء الهندسية أو أكواد البناء، ويجب أن يكون هناك تدخل تشريعي يعالج القصور والخلل في أزمة العقارات الآيلة للسقوط والخطرة ويلزم الجميع بتدارك الخطر الداهم.