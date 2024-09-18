مستشفي سوهاج الجامعي تجري 8 عمليات تجميلية لمرضى أطفال المسالك البولية

أجريت مستشفى سوهاج الجامعي، 8 عمليات جراحية على هامش فعاليات ورشة العمل الدولية لإجراء الجراحات التجميلية المتقدمة لمرضى أطفال المسالك البولية، والتي أجراها البروفيسور ماكس سيرفليني رئيس قسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية والدكتور محمد عمر أستاذ مساعد جراحة عظام الاطفال بجامعة سوهاج و الإستشاري بمستشفيات مانشستر.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الجراحات التجميلية المتقدمه لمرضي أطفال المسالك البولية تعتبر من الحالات شديدة الندرة، وشديدة التعقيد وتحتاج الي جراحه دقيقة جداً وذات مهارة خاصة وتخصص دقيق ودراية بالتفاصيل التشريحية والاكلينيكية للحاله، مؤكداً على حرص الجامعة على الإستعانة بالخبرات المتميزة من الجراحين من مختلف دول العالم، ونقل هذه الخبرات إلى شباب الأطباء، وتدريبهم على الجراحات الصعبة والمعقدة بدقة وكفاءة فائقة، لتقديم أفضل خدمة المرضى.

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إلى أنه تم مناظرة العديد من الحالات التي تعاني من تشوهات متقدمة بالجهاز البولي علي مدار أربعة ايام، ومنها بعض الحالات التي سبق علاجها داخل وخارج المحافظة ولم تنجح، حيث قام الخبير الأجنبي بإجراء التدخل الجراحي لعدد ‫٨ حالات تتراوح أعمارهم من ٩ شهور حتى 16 سنة.

وقال الدكتور عبد الباسط بدوي رئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب البشري انه يتم إجراء عملتين جراحيتين باليوم، حيث تستغرق الحالة الواحدة حوالي خمس ساعات بالمستشفى الجامعي وذلك بدءاً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً .

‏واوضح الدكتور حازم المغازي منسق الورشة أن معدل نجاح هذه العمليات علي مستوي العالم منخفض للغاية، إلا أن نسبة النجاح بقسم المسالك البولية بجامعة مانشستر البريطانية والذي يرأسه الدكتور ماكس مرتفعة نظراً لخبرتهم العاليه بهذه النوعية من العمليات علي مدار اكثر من ٢٠ عاماً، مشيراً إلى أن الورشة شارك بها العديد من الأطباء بالقسم بهدف توفير فرصة للتدريب على أحدث التقنيات الطبية والجراحية المستخدمة فى جراحة المسالك البولية.