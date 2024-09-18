محافظة الجيزة تطلق مبادرة لتطوير الشوارع المحيطة بالمدارس

أطلقت مدينة الجيزة فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة "مدارس مدينة الجيزة" لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وذلك بمشاركة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية المختصة والمجتمع المدني.

وأشار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بأن المبادرة تهدف إلي تطوير ورفع كفاءة ٢٠ شارع تطوير شامل على مستوى الأحياء كمرحلة أولى،وذلك بواقع شارعين بكل حي من الشوارع المحيطة بنطاق المدارس على ان يتم تعميمها بباقي مراكز ومدن المحافظة تدريجيا لتوسعه دائرة النفع للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل صيانة ورفع كفاءة ودعم الشوارع بالأرصفة والبلدورات والإنترلوك، وتحسين الحالة العامة بمحيط المدارس من صيانة وطلاء وإحكام غلق أبواب أعمدة الإنارة وعزل الكابلات الكهربائية حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.



وتابع المحافظ أنه تم تكليف رؤساء الأحياء المعنية بالزام أصحاب المحال العامة بوضع صناديق قمامة موحدة الحجم واللون لإضفاء المظهر الحضاري والتوسع في تنفيذ أعمال الزرعات وتهذيب الأشجار والنخيل ، بالإضافة إلي ترميم الطرق والاجزاء المعيبة بالأسفلت وصيانة ودهان أسوار مداخل ومخارج الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري وتجديد اللوحات الإرشادية بالشوارع والميادين .

وكلف محافظ الجيزة مديرية التربية والتعليم بمراجعة كافة اعمال الصيانة الخاصة بأسوار المدارس والديسكات و النوافذ والأسلاك وصيانة حدائق المدارس ودعمها لزيادة المسطحات الخضراء داخل المدارس ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال الكهرباء.



كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بصيانة بالوعات الأمطار وغرف الصرف وضبط مناسيب التغطية ومراجعة أغطية البالوعات وتغيير المتهالك منها.



لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بإشراف السيدة نائب المحافظ لشئون المجتمع ورئيس مدينة الجيزة لاختيار أفضل حي علي مستوي محافظة الجيزة وذلك نهاية بالتزامن مع دخول المدارس وتكريم أفضل حي سيتم اختياره، وذلك لتشجيع روح المنافسة بين الأحياء بهدف التطوير والأرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.