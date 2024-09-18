بلينكن: مصر وأمريكا معا استطاعوا تحقيق تقدم في كثير من المجالات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن مصر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا وبالأخص الآن، مشددًا على أن الدولتين تحققان استفادة كبيرة من خلال التعاون والعمل معا، متابعًا: “سنحت الفرصة للدولتين لإطلاق الحديث الاستراتيجي المشترك، الذي يؤكد على التزام كلا البلدين من تعزيز العلاقات بينهم بطريقة تفيد شعب البلدين”.

وأضاف “بلينكن”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، المُذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن مصر وأمريكا معا استطاعوا تحقيق تقدم في كثير من المجالات منها التنمية والحوكمة والاقتصاد، لافتا إلى تخصيص 129 مليون دولار لتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

وقال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعزيز جهود مصر وتراثها وأثارها، بما فيها الجهود لإدراج معبد أبيدوس على قائمة “اليونيسكو" للتراث العالمي.

وتابع :"الولايات المتحدة ترحب بالخطوات التي اتخذتها مصر في العام الماضي في مجال حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين، وتعزيز إجراءات إصلاح مراحل ما قبل المحاكمة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الخطوات التي تتخذها مصر في مجال الإصلاحات والاستمرار في العفو عن السجناء والتأكد من تمتع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بحقوقهم.

وشدد على أن الشراكة بين مصر وأمريكا تسعى إلى تعزيز التعاون الأمني الطويل الأمد.