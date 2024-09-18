عاقبت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السادسة، لكهربائي بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الهيروين، وحيازة أسلحة نارية بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

المشدد 6 سنوات لـ كهربائي لاتهامه بالاتجار في الهيروين بطوخ

وأحالت النيابة العامة المتهم «أحمد.ع.ز.س» 27 سنة - كهربائي - طوخ، في القضية رقم ۱۵۱۰۰ لسنة ۲۰۲٤ جنح مركز طوخ والمقيدة برقم ٢٦٠٢ لسنة ۲۰۲٤ حصر كلي شمال بنها، لأنه في ٨ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية - أحرز جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

وتعود أحداث الواقعة عند مرور الملازم أول أحمد عصام حسين نصر معاون مباحث مركز شرطة طوخ، الأمني، حيث أبصر المتهم المطلوب التنفيذ عليه فضبطه وبتفتيشه عثر على سلاح ناري، و"فرد خرطوش " مذخر بطلقة من ذات العيار، وكيس بلاستيكي بداخله ۱۱۰ مائة وعشرة لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ حصيلته، والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته الآثمة.

حريق بمخزن ملابس وأحذية لشركة أديداس بمصر الجديدة

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة علي حريق في مخزن ملابس وأحذية تابع لشركة أديداس بعقار سكني مكون من 8 طوابق، بشارع المعهد الاشتراكي بجوار الميرلاند مصر الجديدة.

وتعود البداية إلى تلقي الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمخزن ملابس أحذية تابع لشركة أديداس بجوار الميرلاند بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة، وعليه تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء لموقع الحادث للسيطرة على الحريق.