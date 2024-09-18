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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

رضيعة إيطالية تدخل المستشفى إثر تناولها مخدر الحشيش

بوابة الوفد الإلكترونية

دخلت طفلة تبلغ من العمر 10 أشهر إلى مستشفى سانتوبونو في نابولي الليلة الماضية بسبب تناولها مادة مخدرة، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقام كاربينييري (قوة شرطة عسكرية بمهام مشابهة للشرطة الوطنية، ولكنها تتبع وزارة الدفاع) بالتحقيق في الحادثة. ومن المفترض أن المادة التي تم تناولها هي الحشيش، ولا تزال الفتاة الصغيرة في المستشفى، دون أي إصابات تهدد حياتها.

 

لم تفصح شرطة منطقة فوميرو في نابولي حتى الآن عن تفاصيل تناول الطفلة التي وصفتها الصحافة المحلية بـ"المخمورة" لمخدر الحشيش حتى الآن، لكن تقارير محلية أشارت إلى أن الفتاة الصغيرة عثرت على الحشيش داخل منزلها في منطقة فوميرو، وهي منطقة معروفة بمساكن عائلتها, وتعتقد السلطات المحلية بأنه كان حادثًا منزليًا وليس عملاً متعمدًا.

 

ويقوم المحققون حاليًا بالتحقيق لإعادة بناء تفاصيل الحادث وفهم كيف كان من الممكن الوصول إلى مثل هذه المادة الخطيرة في بيئة مزدحمة بالأطفال، وسط تكهنات بأن المادة الدوائية ربما تركت دون مراقبة على الطاولة أو ربما سقطت على الأرض عن طريق الخطأ.

 

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