أسعار الريال السعودي أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.90 جنيه للشراء، 12.95 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.88 جنيه للشراء، 12.92 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.



سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.88 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك مصر

12.90 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.91 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.87 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى التجارى

12.57 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.87 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد على 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو، ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأمريكي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.