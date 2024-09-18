احتفالية كبرى بقصر ثقافة الزقازيق احتفالًا بالمولد النبوي الشريف

قال أحمد سامي خاطر مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إنه تم تنظيم إحتفالية كبرى بالمولد النبوى الشريف بقصر ثقافة الزقازيق، حيث تم تقديم عروض فنية وأمسيات ثقافية إبتهاجاً بهذه المناسبة.

وأشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية إلى بدء الإحتفالية بإفتتاح لمعرض الفن والحياة بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك برفقة الفنان التشكيلي الدكتور مصطفي غنيم عضو اللجنة الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، أعقبه عرض فنى لفرقة الشرقية للإنشاد الدينى بقيادة المايسترو أحمد صلاح، حيث بدأت الفرقة بآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد الدمرداش، وقدمت الفرقة إبتهالات دينية وأنشودات فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغنت المجموعة يارب صلي وسلم.

وغرد المنشد أحمد عبده أنشودة انت فينا، وغنى (لجل النبي) المنشد حامد أمين و المنشد أحمد عيسي (ربنا يا ربنا)، وغنت المجموعة طلع البدر علينا، وغنى المنشد عبد الرحمن عامر أنشودة( النبي صلوا عليه)، وغنى( خير خلق الله) زياد هانى، والمنشد أحمد أكمل( أنشودة عليك سلام الله)، وغنى محمود سويلم ( يا جد الحسانيين) وغنى إسلام الدمرداش (نور العين).

وتم تقديم أمسية ثقافية إحتفل فيها نادي أدب قصر الزقازيق بالمولد النبوي الشريف، بحضور كوكبة من الأدباء والمبدعين، كما تحدث الشاعر الناقد محمد سليم الديب عن المولد النبوي في عيون الشعراء، مشيراً إلى بردة البوصيري ومعارضَاتها من الشعراء محمود سامي البارودي في قصيدته «كشف الغمة في مدح سيد الأمة»، وأحمد شوقي في «نهج البردة» وغيرهم من الشعراء.

وألقى أعضاء الجمعية العمومية والضيوف المشاركين بعض القصائد في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم الشاعر الكبير صلاح محمد علي، والشاعرة ليلى العربي، والشاعر فكري هنداوي، والشاعر محمد حسن والدكتورة أسماء رشدي، والشاعرة شريهان بنداري، والشاعر عبدالله أبو الغيط بحضور الشاعر الكبير ابراهيم حامد والشاعر محمود رمضان والكاتب محمد عجم وسامي سيد.

ولفت المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، إلى أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى، ومواكبة مختلف القضايا، والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائماً ما يؤكد على الإرتقاء بقطاع الثقافة والفنون لما له من تأثير في رفع الوعي لدى المواطنين.

