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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عبدالعاطي: أطلقنا مجموعة عمل مشتركة مع أمريكا بقطاعات السياحة والتربية والثقافة

الدكتور بدر عبدالعاطي
الدكتور بدر عبدالعاطي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إنه في لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أطلق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في قطاعات السياحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة.

لقاء بدر عبدالعاطي وأنتوني بلينكن

وشدد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، على أنه تم إطلاق مجموعة العمل الخاصة بالتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والتربية والتعليم.

 

وأضاف: “قبل أن نطلق أعمال هذه الجولة في إطار الحوار الاستراتيجي كان هناك لقاء مطول بيني وبين الوزير بلينكن والوفدين وتم التحدث عن العلاقات الثنائية وتم التطرق للعديد من الملفات المهمة”.

 

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقائه اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المشترك من جانب البلدين للعمل على مزيد من تطوير وتعزيز هذه العلاقات.

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