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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي وموعد وصوله

بيولي
بيولي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل تعاقد نادي النصر مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج المتذبذبة.

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تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي

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بيولي يقترب من تدريب النصر السعودي



أعلن النصر مساء الثلاثاء إقالة كاسترو بعد هجوم جماهيري واسع، ووفقًا للتقارير، فإن بيولي، المدرب السابق لميلان، سيقود الفريق في الفترة المقبلة.


نادي النصر اتفق مع بيولي 


ذكرت صحيفة "الرياضية" أن النصر اتفق رسميًا مع بيولي على عقد يمتد لعامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. 

كما أضافت أن فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، اجتمع مع بيولي لتحديد خطة العمل المقبلة.

ومن المتوقع أن يصل بيولي إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم لبدء مهمته مع الفريق الأصفر.
 

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تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي وموعد وصوله

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تفاصيل تعاقد النصر مع ستيفانو بيولي

بيولي يقترب من تدريب النصر السعودي
الجريدة الورقية