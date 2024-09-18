وزير الخارجية: الرئيس السيسي يؤكد لبلينكن متانة العلاقات المصرية والأمريكية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال لقاءه اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على متانة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، والحرص المشترك من جانب البلدين للعمل على مزيد من تطوير وتعزيز هذه العلاقات.

زيارة بلينكن إلى القاهرة:

وأكد “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد كبير من الزيارات التي قام بها الوزير الأمريكي للمنطقة والقاهرة، متابعًا: “دائمًَا نحن ببلينكن ضيفًا عزيزًا في مصر”.

وأشارإلى أن الوزير الخارجية الأمريكي تشرف في بداية الزيارة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المقابلة واللقاء بين بلينكن والرئيس السيسي كانت مقابلة مطولة وكانت صريح للغاية.

وأوضح أن الرئيس السيسي تناول مع الوزير الأمريكي كل ما يتعلق بتطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أنه تربط مصر والايات المتحدة الأمريكية علاقات ممتدة ومتينة وتمتد لأكثر من عقود طويلة من العمل المشترك والمصالح المشتركة والتفاهم.