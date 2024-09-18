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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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مقابلة مطولة وصريحة .. وزير الخارجية: بلينكن تشرف بلقاء الرئيس السيسي

وزير الخارجية المصري
وزير الخارجية المصري

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة تأتي في إطار عدد كبير من الزيارات التي قام بها الوزير الأمريكي للمنطقة والقاهرة، متابعًا: “دائمًَا نحن ببلينكن ضيفًا عزيزًا في مصر”.

زيارة بلينكن إلى القاهرة:

وأشار “عبدالعاطي”، خلال مؤتمرًا صحفيًا مع نظيره الأمريكي، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، إلى أن الوزير الخارجية الأمريكي تشرف في بداية الزيارة بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المقابلة واللقاء بين بلينكن والرئيس السيسي كانت مقابلة مطولة وكانت صريح للغاية.

وأوضح أن الرئيس السيسي تناول مع الوزير الأمريكي  كل ما يتعلق بتطورات العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أنه تربط مصر والايات المتحدة الأمريكية علاقات ممتدة ومتينة وتمتد لأكثر من عقود طويلة من العمل المشترك والمصالح المشتركة والتفاهم.

 

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