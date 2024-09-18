الشرقية تُنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي الجديد

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م، والاطمئنان على إنهاء أعمال الصيانة للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية أمام الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التطبيق الحاسم للائحة الانضباط المدرسي طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم والفني في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية، ومدى انتظام العملية التعليمية.

أوضح محافظ الشرقية أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس، وغلق الكافتريات والمقاهي، حرصاً على مصلحة وسلامة الطلاب.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم استعدادات المديرية بإداراتها التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024 / 2025م، والتي شملت إنهاء أعمال الصيانة بالمدارس، وسد العجز بأعضاء هيئة التدريس، وتطبيق النسبة المقررة للكثافة الطلابية بالفصول، وكذلك تنظيم عملية استقبال الطلاب الجدد بقاعات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكذلك توفير الإضاءة والتهوية الجيدة بالفصول للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التربية والتعليم بعدم السماح لأولياء أمور التلاميذ بالصفوف الأعلى من الصف الثاني الإبتدائي بالدخول للمدرسة مع بدء العام الدراسي، مع مراعاة الطول والنظر خلال تسكين التلاميذ بالفصول المدرسية، مؤكداً ضرورة التعامل مع أولياء أمور الطلاب بأسلوب تربوي ومتحضر، قائلاً «نعمل جميعاً للصالح العام، وهدفنا الحفاظ على انضباط اليوم الدراسي بالمدارس لتخريج أجيال قادرة على بناء وتنمية المجتمع».

وفي نهاية الاجتماع، وجه المحافظ ضرورة تفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والنفسي بكل مدرسة للقضاء نهائياً على مشكلة الغياب والتسرب من التعليم، وضمان انتظام التلاميذ بالحضور إلى المدارس والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم.