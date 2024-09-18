استقرار أسعار الذهب العالمي وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

استقرت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك. وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثمارا مفضلا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 30.42 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3966 جنيها.

عيار 21 يسجل 3470 جنيها.

عيار 18 يسجل 2975 جنيها.

الجنيه الذهب 27760 جنيها.

تطورات الذهب العالمي

تحرك سعر الذهب العالمي بشكل ضعيف خلال تداولات اليوم بعد أن تراجع يوم أمس، وذلك في ظل ترقب الأسواق لاجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من جلسة اليوم، بينما تعيد الأسواق تقييم توقعاته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2570 دولار للأونصة ليتداول بالقرب من هذا المستوى وكان قد سجل أعلى مستوى عند 2576 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2565 دولار للأونصة.

ويأتي هذا بعد أن تراجع سعر الذهب أمس بمقدار 0.5%، حيث تأثر سعر الذهب بشكل سلبي من جراء صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية بأفضل من التوقعات، الأمر الذي ساعد على تقليل المخاوف بشأن تباطؤ النمو ومعدلات الإنفاق من قبل المستهلكين، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون.

وارتفع الدولار الأمريكي أمس بعد سلسلة تراجع من 3 جلسات متتالية، هذا بالإضافة إلى تعافي في العائد على السندات الحكومية الأمريكية الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط الذهب مع كلا منهما.

يرى المستثمرون أن الأسواق تقوم بتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة بشكل مبالغ فيه من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي أدى هذا إلى تراجع التوقعات بعض الشيء ليؤدي إلى تراجع الذهب بعيداً عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها هذا الأسبوع عند 2589 دولار للأونصة.