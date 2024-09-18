سعر الذهب يتراجع ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعًا بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2024، بقيمة 5 جنيهات في سعر الجرام، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3460 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3954 جنيها.

عيار 21 يسجل 3460 جنيها.

عيار 18 يسجل 2966 جنيها.

الجنيه الذهب 27680 جنيها.



الذهب العالمي



شهد سعر الذهب العالمي استقرار خلال تداولات أمس الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، حيث تنتظر الأسواق صدور بيانات هامة خلال جلسة اليوم، بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم، وهي الأحداث التي من شأنها أن تؤثر على تحركات الذهب.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً عند 2581 دولار للأونصة بالقرب من سعر الافتتاح بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2587 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2574 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل سعر الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2589 دولار للأونصة.

تستقر أسعار الذهب للجلسة الثالثة فوق المستوى 2570 دولار للأونصة ليثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد، لتنتظر الأسواق حالياً الخطوة القادمة لحركة الذهب وفقاً للمتغيرات التي سيتحدث في الأسواق هذا الأسبوع.

من جهة أخرى يصدر نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي وقرار الفائدة الذي ينتظره الجميع لمعرفة تقييم البنك الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي، وهل سيخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة الأمر الذي يدل على وجود مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، أم سيكتفي البنك بخفض 25 نقطة أساس.استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفضا كبيرا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

تحديث الأسعار

ولم يشهد الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0224 بتوقيت غرينتش. وسجل الذهب، الاثنين، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرا صحفيا بعد ذلك.