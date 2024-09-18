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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مبابي يدخل قائمة العظماء الـ10 في دوري أبطال أوروبا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

دخل النجم الفرنسي كيليان مبابي قائمة العظماء الـ10 لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما ساهم في فوز ريال مدريد على حساب شتوتجارت الألماني.

وسجل كيليان هدف فريقه الأول في المباراة التي انتهت بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف مقابل أهداف، في أولى مباريات مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا بالشكل الجديد.

وبعد تسجيله لأولى أهدافه مع ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا، فقد اقتحم اللاعب قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا بدوري الأبطال، حيث يحتل المركز العاشر متساويًا مع دي ستيفانو.

ويتبقى للاعب الفرنسي تسجيل هدف آخر بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك من أجل معادلة رقم مواطنه تيري هنري.

مركز كيليان مبابي في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

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