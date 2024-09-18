وفاة نجم منتخب إيطاليا بسبب "السرطان"

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وفاة سالفاتوري سكيلاتشي صباح اليوم الأربعاء، والذي كان تم تشخيصه بالإصابة بمرض سرطان القولون في 2022.

وتوفي سالفاتوري مهاجم ميسينا ويوفنتوس وإنتر ميلان الأسبق، ونجم منتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم 1990، عن عمر 59 عاما.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" أن الأداء المحلي الذي قدمه سكيلاتشي مع يوفنتوس في موسم 1989-1990 جعل اللاعب ينضم لقائمة المنتخب الإيطالي في نهائيات مونديال 1990، رغم أنه كان قدم بدأ البطولة ولديه مباراة دولية وحيدة.

لكنه أنهى البطولة في صدارة هدافي البطولة، برصيد 6 أهداف، حيث وصل المنتخب الإيطالي للدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح.