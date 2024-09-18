أمريكا وإسبانيا تشددان على أهمية تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط

شددت الولايات المتحدة وإسبانيا على أهمية تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط، والدفاع عن القيم الديمقراطية في فنزويلا وتأكيد التزامهما المشترك تجاه أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الأربعاء أن ذلك جاء خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل ووزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية دييجو مارتينيز بيليو.

وبحث الجانبان الأولويات المشتركة، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ وسبل تعزيز الرخاء الاقتصادي والتعامل مع قضايا الهجرة.

أمريكا وغيانا تتفقان على مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين لاستعادة الأمن في هايتي

اتفقت الولايات المتحدة وغيانا على مواصلة التعاون مع الشركاء الإقليميين لاستعادة الأمن في هايتي .. معربين عن قلقهما إزاء انتهاكات الديمقراطية في فنزويلا بعد الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو الماضي.

جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر ورئيس غيانا عرفان علي ، ناقشا خلاله الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتجديد التزامهما بتعزيز الأمن الإقليمي والديمقراطية والاستقرار..حسبما أفاد بيان صادر عن البيت الأبيض نشره اليوم /الأربعاء/.

وتطرق الجانبان إلى نتائج الحوار الاستراتيجي بين أمريكا وغيانا الأول الذي عقد يوليو الماضي بالإضافة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لدعم الاقتصاد والتنمية وسلامة الأراضي في غيانا.