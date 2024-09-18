زكي عبدالفتاح: حذرت من بوبينزا وموقف مسؤولي الزمالك كان غريبًا

أكد زكي عبدالفتاح المدرب الأسبق لمنتخب مصر انه حذر مسؤولي نادي الزمالك من التعاقد مع الجابوني أرون بوبينزا، ولكن الادارة أصرت علي ضمه.

وقال زكي عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج"بوكس تو بوكس" الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "المدير الفني لنادي سياتل الأمريكي صديق لي، وتحدثت معه عن بوبينزا، وبعد حديثي معه، خشيت على الزمالك من التعاقد معه، لأنه لاعب يضر غرفة خلع الملابس، وله مشاكل ايضًا خارج الملعب".

وتابع: "تعاقد الزمالك معه كان سيكون خطأ كبير للغاية، هو لاعب غير مسؤول، وكان سيتسبب في أزمات كثيرة داخل وخارج الملعب.. وايضًا فنيًا، مدرب سياتل قال لي بأنه لا غير مستقر فنيًا، ((يلعب ماتش كويس وخمسة لأ)) لاعب غير مفيد تمامًا".

وواصل: "التعاقد مع بوبينزا كان سيكون اهدار للمال العام، لاعب غير مستقر فنيًا وسلوكياته كانت ستضر الفريق".

وختم حديثه قائلا: "الغريب إن وصلت هذه الرسالة لنادي الزمالك، وهم ايضًا كانوا يصروا على التعاقد معه، قولت لمسؤولي الزمالك بأن هذا اللاعب سيضر الفريق والنادي ونقلت له رسالة المدير الفني لسياتل؛ ولكنهم تجاهلوا تحذيراتي تمامًا، والنتيجة واضحة، اللاعب أخل باتفاقه مع الزمالك.