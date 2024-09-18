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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

فاروق جعفر يهاجم مجلس الزمالك بسبب عدم قيد نيمار ونجله

فاروق جعفر
فاروق جعفر

شن فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق هجوماً ضاريا على مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بسبب عدم قيد الثنائي سيف جعفر وسيد نيمار ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

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وقال فاروق جعفر نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" مجلس إدارة نادي الزمالك يعاني من التخبط وثلاثي إدارة فريق الكرة هم أحمد سليمان وحسين السيد وعبد الواحد السيد"يلعبون بأيديهم مش برجلهم ".
وأضاف:" نادي الزمالك يدعي أنه لا يمتلك الأموال الكافية لحل أزماته كيف يتم الاستغناء عن اللاعبين بهذا الشكل".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهات قوية خلال الفترة المقبلة والتي ستكون أهمهم خوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام الغريم التقليدي الأهلي.

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