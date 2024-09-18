ضمن مبادرة "بداية جديدة".. توزيع الخبز مجانًا بالمنيا

قام أصحاب عدد من المخابز البلدية بمحافظة المنيا، بتوزيع الخبز مجانا على المواطنين الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، وذلك بعد ساعات قليلة من انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث شهد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، مساهمة تطوعية لعدد من المخابز في حي وسط مدينة المنيا ، في توزيع الخبز مجاناً للمستفيدين تموينياً، وذلك ضمن الأنشطة الرئيسية للمبادرة، وفي إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير المتطلبات الأساسية لهم.

وأكد كدواني، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، تتضافر من أجل تفعيل برامج وأنشطة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز التنفيذي ، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات.

وأشار المحافظ، إلى أن المشاركة في المبادرة اختيارية من قبل المواطنين، وأن كافة مديريات الخدمات حريصة على المساهمة في الفعاليات ، لأهمية المبادرة التي تعود بالنفع على المواطن، لافتا ، إلى أن المبادرة تركز على التنمية البشرية والإرتقاء بالإنسان ، من خلال تقديم حزمة من البرامج والأنشطة التنموية ، التي تهدف إلى ترسيخ الهوية المصرية ، وتعزيز الجهود المشتركة بين الوزارات المختلفة، مثل ، التربية والتعليم، الصحة، والثقافة، لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون في وقت قصير.

من جانبهم، عبر المواطنون عن سعادتهم بالمبادرة، مقدمين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الخطوة الهامة، للإرتقاء بالإنسان وتوفير متطلباته من خلال تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات، حضر الفعالية كل من عامر طه رئيس مركز المنيا ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة ، هشام طلعت عزام سكرتير عام الغرفة التجارية بالمنيا.