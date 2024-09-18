الأمن يُداهم ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية في أسيوط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إدارة ورش تصنيع وصيانة الأسلحة النارية والاتجار فيها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز القوصية "له معلومات جنائية") بالاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها متخذاً من محل سكنه بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم ضبطه، وبحوزته 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 15 فرد محلى، 2 طبنجة- الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).

في سياق آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة المتهمين بتهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة والانضمام لجماعة إجرامية منظمة وارتكاب تزوير في تذاكر سفر في منطقة النزهة، إلى جلسة 16 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهما.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة تهريب مهاجرين بطريقة غير مشروعة بمنطقة النزهة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4474 لسنة 2024 جنايات النزهة، المقيد برقم 1344 لسنة كلي شرق القاهرة، المتهمان: "عاطف ,ع"، " محمود. أ"، بإجراء تهريب بعض المواطنين خارج البلاد عن طرق غير مشروعة، بالتنسيق مع جماعة إجرامية يتم الاتفاق بينهم، ويتم تزوير تصريح جواز السفر، مقابل مبالغ مالية بالسفر إلى أحد الدول الأوروبية، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على بعض المواطنين أثناء استخلاص بعض الورق من مطار القاهرة، فأقروا على المتهمين الذين ارتكبوا واقعة تهريب المواطنين بطريقة غير مشروعة وتزوير تذاكر سفر.