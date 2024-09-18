أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الجنيه الإسترليني، أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-9 - 2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر 63.88 جنيه للشراء، و64.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.65 جنيه للشراء، 63.93 جنيه للبيع، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك المركزى المصرى

63.88 جنيه للشراء.

64.06 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.65 جنيه جنيه للشراء.

63.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك مصر

63.74 جنيه للشراء.

64.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية

63.74 جنيه للشراء.

64.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.83 للشراء.

64.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.62 جنيه للشراء.

63.83 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

63.81 جنيه للشراء

64.10 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

63.45 جنيه للشراء

63.76 جنيه للبيع

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأميركي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.