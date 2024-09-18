سعر الريال القطري بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الأربعاء 18-9-2024 فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.



سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.27جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.37جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.38جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.37جنيه للشراء.

13.30جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.35جنيه للشراء.

13.29جنيه للبيع.

الدولار أمام العملات الاخرى

تأرجح الدولار الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو. وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو ويواصل الصعود وسط اتجاه بنك اليابان إلى التشديد النقدي على عكس القرار المتوقع للمركزي الأمريكي. ويتخذ بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية الجمعة.وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضا بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين، بحسب بيانات "رويترز". ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أمريكي، في حين دعم ارتفاع أسعار الحليب الدولار النيوزيلندي ليصل إلى 0.6196 دولار أمريكي، على الرغم من أن تلك التحركات مؤقتة قبل اجتماع المركزي الأمريكي.