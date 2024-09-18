ارتفاع ضحايا الجنوب اللبناني جراء عملية إسرائيلية (شاهد)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ حزب الله أعلن عن ارتفاع عدد ضحاياه جراء العدوان الإسرائيلي بالغارات الجوية على الجنوب اللبناني من خلال العملية النوعية التي ارتكبها الاحتلال أمس عبر احتراق أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله، موضحا أنّ العملية أسفرت عن استشهاد 12 عنصرا من الجنوب اللبناني.

عدد ضحايا الجنوب اللبناني

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة مع الإعلامية منى صالح، أنّ عدد ضحايا الجنوب اللبناني سيعلن اليوم خلال مؤتمر صحفي لوزير الصحة بالجنوب اللبناني، ولكن وفقا للمعلومات الأولية تجاوز عدد المصابين 3 آلاف شخص في مختلف المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أنّ حزب الله أعلن عن مواصلة الجبهة اللبنانية إلى عمليات الإسناد والدعم لقطاع غزة، كما أعلن تنفيذ 7 عمليات عسكرية من الجنوب اللبناني قبل تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية الخرق الأمني الذي أدى إلى انفجار أجهزة الاتصالات مع عدد من عناصر حزب الله.

أزمة طبية كبيرة

وتابع: «هناك أزمة طبية كبيرة تواجه القطاع الصحي في الجنوب اللبناني، إذ إنّ غرف العمليات والعناية المركزة لن تتوقف منذ يوم أمس وحتى الآن وغير قادرة على استيعاب كافة الأعداد المصابين جراء العدوان الإسرائيلي».