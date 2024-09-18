جامعة سوهاج ووزارة الصحة تناقشان آليات التعاون المشترك

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة والوفد المرافق له، لبحث آليات التعاون المشترك لتنفيد عدد من الخدمات العلاجية والطبية بما يضمن تعزيز الصحة العامة للمواطنين والحفاظ علي صحتهم ، وذلك ضمن مبادرة بداية والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الانسان المصري في محتلف المجالات، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كليه الطب، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن مستشفيات سوهاج الجامعية على اتم الاستعداد لتقديم خدماتها الطبيه والعلاجية لجميع الفئات العمرية، إلى جانب العمل على إنهاء جميع قوائم الإنتظار، الي جانب تقديم الدعم الفني من الأطقم الطبية لدعم مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.، مؤكداً علي أهمية تسخير الجهود لما فيه مصلحة المواطنين، وخاصة الفئات الاولي بالرعاية، سواء على مستوى منظومة المؤسسات الصحية والطبية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات وغيرها.

وأشار الدكتور مجدي القاضي، إلى أنه تم الإتفاق على توسع آفاق التعاون بتدريب الأطباء من وزارة الصحة بالمستشفيات الجامعية، ودعم وزارة الصحة بالمستلزمات اللازمة للمرضى، مؤكداً على استعداد المستشفي الجامعي لتقديم كل الدعم لمديرية الصحة بسوهاج، في ضوء دور الجامعة التعليمى والتدريبى لدعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج.

وأشاد الدكتور عمرو دويدار بالدور التنموي والخدمي الذي تقوم به جامعة سوهاج، لدعم محافظات الصعيد وقيمتها العلمية والبحثية لما تضمه من كوارد علمية، باعتبارها بيت الخبرة في المجالين الأكاديمي والبحثي، ودورها الهام لتنمية المجتمع والمشاركة في مشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مؤكداً على التعاون المستمر بين الوزارة والجامعة بصفة مستمرة في عدد من المجالات الصحية، بما يعزز دعم القطاع الصحي في مصر وتوفير أفضل الخدمات الصحية والتوعوية للمواطنين، ودعم التطوير المستمر الذي يشهده القطاع الصحي بمصر، مثنياً على التعاون المتميز والمُثمر مع الجامعة خلال السنوات السابقة.

من الجدير بالذكر انه حضر الاجتماع كلاً من الدكتور أيمن مكرم وكيل مديرية الصحة، والدكتوره شيماء جابر مديرة الطوارئ والرعايه الحرجة، والدكتورة آيه بدوي بالمكتب الفني، والدكتور شري فوزي مدير تموين الدواء، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، والدكتور مصطفى محمود مدير إدارة المستشفيات.