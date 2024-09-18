أسعار الذهب عند أعلى مستوى على الإطلاق قبيل قرار الفائدة

جرى تداول أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق وذلك قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة (خفض أسعار الفائدة).

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للمعدن الأصفر عند 2605.20 دولار للأونصة، بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2616.1 دولار للأونصة.

وينصب تركيز الأسواق على اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء، وسط توقعات أن يقوم المنظم الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.