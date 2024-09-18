باريس سان جيرمان يواجه جيرونا في انطلاقة دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة قوية ضد جيرونا مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، وتقام المباراة على ملعب "حديقة الأمراء"، حيث يسعى الفريق الباريسي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصارٍ مبكر.

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء عازمًا على تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره القاري، مع تطلعات كبيرة للتتويج باللقب. يعول الفريق على مجموعة من النجوم البارزين في صفوفه، الذين يسعون لحسم المباراة والخروج بنتيجة إيجابية.

تُعد مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا محط أنظار الجماهير، حيث يتطلع كلا الفريقين لتحقيق الفوز وبدء مشوارهما في البطولة بقوة.

تجدر الإشارة إلى أن دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يشهد نظامًا جديدًا بمشاركة 36 فريقًا، تم توزيعهم وفق 4 تصنيفات. يتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني، بينما تخوض الفرق من المراكز 9 إلى 24 ملحقًا لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة إلى المرحلة التالية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد جيرونا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. تُعتبر هذه المباراة بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى كل منهما لتحقيق انطلاقة قوية تضمن له الثلاث نقاط المهمة. الجماهير ستكون في انتظار انطلاق صافرة الحكم بفارغ الصبر لمشاهدة هذا اللقاء المنتظر.