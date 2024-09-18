مهرجان مسرح الهواة الـ20 .. "قلب الكون" و"طرح حرير" على مسرح السامر اليوم

مهرجان مسرح الهواة الـ20 .. يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، العرض المسرحي "قلب الكون" في رابع أيام مهرجان "مسرح الهواة" في دورته العشرين، دورة "الفنان الراحل زكريا الحجاوي"، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

العرض لجمعية بورسعيد للفنون المسرحية، تأليف أشرف عتريس، وإخراج أحمد السمان، تدور قصته حول الصراع الأزلي منذ بداية الخليقة بين الخير والشر، في إطار صورة تجريبية تحتوى على ملء الفراغ بإظهار العناصر في هيئة رموز مختلفة (مجموعة من المعذبين).

أما العرض المسرحي الثاني بعنوان "طرح حرير" لجمعية أصالة، تأليف شريف صلاح الدين، وإخراج أحمد لطفي، يقام فى الساعة الثامنة مساءً، تدور أحداثه حول رسام يعيش داخل مرسم مع ذكرياته وماضيه، ويتعرض لواقعة تجعله يستسلم لضعفه وموته.

يعقب العروض ندوة نقدية يشارك فيها النقاد د. حسام أبو العلا، د. طارق عبد العزيز، د.محمد زعيمة.

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من الفنانين طارق الدسوقي، د. نبيلة حسن، د. وليد الشهاوي، سامح مجاهد، ومهندس الديكور فادي فوكيه، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، والإدارة العامة للجمعيات والمساعدات الثقافية، ويتولى رئاسته الفنان د. هاني كمال، ويدير المهرجان عبير رشيدي، ونجيب القاضي مقررا. ويشارك بالمهرجان هذا الموسم 11 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، حتى 21 سبتمبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية.

قصور الثقافة بالأقصر تقيم معرضين للكتب والحرف اليدوية في انطلاق مبادرة "بداية"

من ناحية أخرى وتزامنا مع تدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وضمن برنامج وزارة الثقافة، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في فعاليات تدشين المبادرة اليوم بمحافظة الأقصر، بمعرضين لإصدارات الهيئة ومنتجات الحرف اليدوية أقامهما فرع ثقافة الأقصر.

جاءت مشاركة الفرع بالاصطفاف الذي نظمته المحافظة مع الجهات كافة المشاركة بالمبادرة، وذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، د. هشام أبو زيد نائب المحافظ، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، حسين النوبي مدير عام الثقافة بالأقصر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقدم الفرع عددا من الأنشطة أثناء عرض الاصطفاف من بينها معرض كتاب لإصدارات الهيئة بجميع السلاسل بأسعار مخفضة، بجانب معرض منتجات حرف يدوية نتاج الورش منها الخيامية وأشغال الخرز والكليم، بالإضافة لورشة فنون تشكيلية قدمها فنانو ثقافة الأقصر للأطفال.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجا ثقافيا وفنيا مكثفا في المبادرة التي تهدف إلى بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه المهارات كافة التي يحتاج إليها، بهدف تحقيق مجتمع أكثر وعيا وتقدما.