المقاولون 2005 يعلن جاهزيته لبطولة الجمهورية للموسم الجديد

انهى فريق المقاولون العرب مواليد 2005 استعداداته المكثفة للموسم الجديد، حيث اختتم تدريباته الأخيرة في ملاعب النادي. ويستعد الفريق لملاقاة بروكسي غداً الأربعاء 18 سبتمبر، في أولى جولاتهم ببطولة الجمهورية.

وفي إطار التحضيرات، قام الكابتن يسري عبدالغني، رئيس قطاع الناشئين، بتوجيه كلمات تحفيزية للاعبين. وأكد على ضرورة التحلي بروح الإصرار و القتالية لتحقيق الفوز، مشدداً على أهمية الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

كما أبدى عبد الغني ثقته في المدير الفني الكابتن محمد عبد العزيز (زيزو) وجهازه المعاون، مشجعا اللاعبين على تقديم أداء قوي يضمن لهم مراكز متقدمة في جدول البطولة.