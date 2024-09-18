تعاون مصري افريقي في مجال التدريب لتنمية المزارع السمكية

استقبل جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية وفد افريقي مكون من ١٥ متدرب خلال الفترة من ١٥/٩ / ٢٠٢٤ الى ١٧/٩ / ٢٠٢٤ للتدريب العملي المكثف بالمجمع السمكي بالمنزلة .

جاء ذلك في اطار حرص الدولة المصرية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد جسور التعاون المشترك مع الدول الإفريقية الشقيقة لدعم تلك الدول في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى تتمتع بها القارة من خلال ما تمتلكه الدولة المصرية من خبرات فى كافة مجالات القطاع السمكي .

تنمية المزارع السمكية

اعرب اللواء ا.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز عن سعادته باتمام البرنامج التدريبي التطبيقي العملي في مجال تنمية المزارع السمكية لممثلي الدول الأفريقية، مؤكدًا على استعداد الجهاز لتقديم كافة أشكال الدعم والتعاون المشترك مع الدول الافريقية خاصة في مجالات التدريب ونقل الخبرات، وتدريب المبعوثين من الدول الأفريقية على كل مايخص القطاع السمكي سواء استزراع او تفريخ اوتصنيع الاعلاف السمكية، لافتا الى ان ذلك يأتي في إطار توجيهات سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أشكال الدعم للاشقاء من قارة افريقيا.

واضاف المدير التنفيذي أن مصر تحتل المركز الأول في الاستزراع السمكي على مستوى قارة افريقيا والسادس عالميا في هذا المجال كما انها تحتل مرتبة متقدمة في انتاج أسماك البلطي، لافتا الى ان هناك عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة في مجال الثروة السمكية والتي بدورها حققت طفرة كبيرة في الانتاج السمكي مما ساهم في الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الاسماك، بالاضافة إلى تصدير الفائض عن السوق المحلى من بعض انواع الاسماك التى تتميز مصر في إنتاجها .

بدات فعاليات الزيارة يوم الاحد الموافق ١٥/٩ / ٢٠٢٤ بالمجمع السمكي بالمنزلة بعد ان قامت الادارة العامة للتطوير والارشاد برئاسة المهندسه امل فؤاد بالتنسيق مع الادارة المركزية بدمياط لاعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عملي متكامل حيث رافق الوفد الافريقي المهندس عبد العزيز مروان رئيس الادارة المركزيه بدمياط والمهندس محمد عطيه مدير عام الانتاج والتشغيل والاستاذ هانى القطاوى مسئول العلاقات العامه بمنطقة دمياط و الاستاذ حسن شطا مسئول الشئون القانونية بمنطقه دمياط بقوة تأمين من وزارة الداخليه دمياط ومركز شرطة المنزله ، وكان فى استقبالهم فريق عمل المجمع السمكي بالمنزلة وهم الاستاذ حازم العلمى مسئول التدريب والارشاد بالمجمع و المهندس سعود فياض مدير المزرعه وقاموا بألقاء الضوء على أهمية مزرعة المنزلة كونها مجمع سمكي متكامل يتضمن مزرعة سمكية و مفرخ سمكي ومصنع أعلاف ومركز تدريبي ، كما تنتج أسماك البلطي ، والطوبار ، والعائلة البورية ، والمبروك بانواعه ، والقراميط والحنشان .

احواض الاستزراع السمكي

كما اطلع المتدربين على احواض الاستزراع السمكي وكيف تتم عملية الاستزراع السمكي بها بانواعها المختلفة سواء استزراع سمكي عادي اوشبه مكثف وتابعوا مراحل تطوير جودة المنتج السمكي وانتاجيته بداية من كيفية انشاء الاحواض السمكية وتجهيزها واعمال التسميد واقلمتها وتجهيزها للاستزراع وكيفية التعامل مع الزريعة وتغذيتها والمتابعة الدورية للأحواض بعد البدء في عملية الاستزراع واخذ القياسات المختلفة للمياه من نسبة الاكسجين ودرجة الحرارة .

واستمعوا لشرح دقيق وواف من الدكتور محمد نوفل مدير المفرخ السمكي بالمنزلة عن كيفية انشاء المفرخات السمكية وطرق وانواع التفريخ الطبيعي والصناعي وكيف يتم اختيار الأمهات ذات الجودة العالية للبدء في عملية التفريخ وكيفية التعامل مع الزريعة باحجامها المختلفة .

كما تعرفوا ايضا على آلية العمل داخل صالة الغسيل والفرز والتعبئة والتي تبدا بعد الانتهاء من عملية الصيد للاسماك الخاصة بالمزرعة حيث يتم غسلها وفرز كل نوع على حدة وفقا للحجم .

وقام المهندس نصر العزازى مدير مصنع الاعلاف والمهندس محمد رشاد والمهندس بكر حال بتدريبهم بمصنع الأعلاف بالمجمع على كيفية تصنيع الاعلاف والمكونات والخامات المستخدمة في عملية التصنيع وكيف يتم تحجيمها وتغذية الاسماك باختلاف انواعها واحجامها وايضا تعرفوا على المواصفات الواجب توافرها في مخزن الاعلاف للحفاظ عليه من التلف والفقد.

وفي ختام البرنامج التدريبي عبر المتدربين من الوفد الافريقي عن شكرهم وتقديرهم للسيد اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذى للجهاز لاتاحة هذة الفرصة القيمة لهم ولفريق عمل مزرعة المنزلة السمكية على مابذلوه من جهد كبير طوال فترة التدريب .