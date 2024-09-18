البنك الأهلي يكرم ريحاب أحمد صاحبة الميدالية الذهبية

كرم البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشه اللاعبة ريحاب أحمد صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024 والجهاز الفني والإداري وذلك لتكريمها على الأداء البطولي.

حضر التكريم يحيي أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ودينا ابوطالب رئيس التسويق والاتصال الخارجي بالبنك والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية وكذا رؤساء المجموعات وفريق الرعاية الرياضية وبعض العاملين بالبنك.

أكد هشام عكاشه على فخره بالإنجاز الذي حققته ريحاب أحمد والذي يعكس الإرادة القوية والعزيمة التي يتمتع بها الرياضيون المصريون، مشيرا الى ان ريحاب ليست فقط لاعبة رياضية بل هي مصدر إلهام للأجيال القادمة ونموذج يُحتذى به في الكفاح والتفاني.

اشار عكاشه الى ان البنك الأهلي المصري يلعب دوراً ريادياً في دعم الأبطال البارالمبيين، حيث يحرص البنك على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهؤلاء الأبطال، إيماناً بقدراتهم على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية من خلال تهيئة البيئة المناسبة لهم للتدريب والتطوير، مؤكدا على استمرار البنك في تقديم هذا الدعم سعيا لتحقيق نتائج افضل على الصعيد العالمي، وهو ما يأتي أيضا في اطار استراتيجية البنك لدعم ذوي الهمم في مختلف المجالات.

كما أعرب الدكتور وليد الملاح اعتزازه بالتعاون المشترك الممتد بين البنك الأهلي المصري وشركة روابط الرياضية، مشيدا بجهود البنك الأهلي المصري الدائمة لدعم وتشجيع المواهب المصرية في مختلف المجالات، لا سيما الرياضية منها، حيث يعتبر البنك من المؤسسات الرائدة التي تؤمن بأهمية الاستثمار في الشباب المصري، سواء من خلال الرعاية أو الدعم المالي والمعنوي لمساندتهم في تحقيق الأهداف المرجوة وصولاً للعالمية ورفع اسم مصر في كافة المحافل الإقليمية والعالمية وكذلك العمل على غرس ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع وتوعية الشباب بأهميتها عن طريق تقديم أمثلة رياضية ناجحة يحتذى بها من أجل بناء مجتمع ناجح.

وأكدت دينا ابوطالب ان ميدالية ريحاب تعد إنجاز امتداداً لمسيرتها الرياضية المتميزة وهي الميدالية الثالثة حيث سبق لها التتويج بفضيتين في دورتي ريو2016 و طوكيو 2020، حيث أثبتت ريحاب قدرتها على تجاوز التحديات وتحقيق نتائج مبهرة على الساحة الدولية، كما يعكس دعم البنك التزامه المستمر بالمساواة وتكافؤ الفرص لجميع الرياضيين، وتشجيعه للإرادة والعزيمة التي يتحلى بها الأبطال البارالمبيون الذين يواجهون التحديات بإصرار وقوة، حيث يعتبر هذا الدعم جزءاً من استراتيجية البنك لدعم الرياضة المصرية والمجتمع بشكل عام، إذ يهدف إلى تمكين الرياضيين من تحقيق أحلامهم وتجاوز العقبات، ليصبحوا قدوة تحتذى بها في الإرادة والتحدي.