تعرف على اكبر النتائج في بطولة دوري أبطال أوربا عبر تاريخها

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا ساحقا بتسعة أهداف مقابل هدفين على فريق دينامو زغرب الكرواتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليانز ارينا بمدينة ميونخ ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة دوري أبطال أوربا لهذا الموسم بنظامها الجديد مما أعاد للاذهان النتائج الكاسح التي حققتها الاندية في المسابقة من انطلاقها بنظامها الجديد منذ عام ١٩٩٢.

وفيما يلي نستعرض اكبر النتائج في بطولة دوري أبطال أوربا منذ عام ١٩٩٢ :

٦ نوفمبر ٢٠٠٧ ليفربول - بيشكتاش : ٨ / ٠

٨ ديسمبر ٢٠١٥ ريال مدريد - مالمو : ٨ / ٠

١٠ ديسمبر ٢٠٠٣ يوفنتوس - اوليمبياكوس : ٧ / ٠

٢٣ اكتوبر ٢٠٠٧ أرسنال - سلافيا براج : ٧ / ٠

٣ نوفمبر ٢٠١٠ زيلينا - مارسيليا : ٠ / ٧

٢٣ نوفمبر ٢٠١١ فالنسيا - جنك : ٧ / ٠

١٣ مارس ٢٠١٢ بايرن ميونخ - بازل: ٧ / ٠

٢١ اكتوبر ٢٠١٤ شاختار دونستيك - باتي بوريسوف : ٧ / ٠

١١ مارس ٢٠١٥ بايرن ميونخ - شاختار دونيستيك : ٧ / ٠

١٣ ديسمبر ٢٠١٦ برشلونة - سيلتيك : ٧ / ٠

١٧ اكتوبر ٢٠١٧ ليفربول - ماريبور : ٧ / ٠

٦ ديسمبر ٢٠١٧ ليفربول - سبارتاك موسكو : ٧ / ٠

١٢ مارس ٢٠١٧ مانشيستر سيتي - شالكة : ٧ / ٠

١٤ مارس ٢٠٢٣ مانشيستر سيتي- لييبزيج : ٧ / ٠

١٧ سبتمبر ٢٠٢٤ بايرن ميونخ - دينامو زغرب : ٩ / ٢ .