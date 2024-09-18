عضو المصري يكشف مُقترح نظام الدوري الجديد قبل إجتماع رابطة الأندية

كشف الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، عن النظام المقترح لشكل مسابقة الدوري الجديد من رابطة الأندية.

وقال الحسيني أبوقمر خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الرابطة تقترح إقامة موسم استثنائي بلعب المسابقة من دور واحد ومن ثم يتم تقسيم 10 أندية ستنافس على اللقب وثمانية أمدية تنافس على الهبوط".

وأكمل :" النظام المقترح يقلل شهرين من عمر المسابقة، وبكل تأكيد كل نظام له مميزات وعيوب سواء النظام الطبيعي أو الاستثنائي ".

واستطرد نائب رئيس النادي المصري:" في حالة تطبيق موسم استثنائي من دور واحد، قرعة الملاعب التي سيتم خوض المباريات عليها من اللممكن أن يظلم بعض الأندية ".

وتابع:" اجتماع الغد هل هو للنقاش والتصويت ام لمعرفة شكل الدوري الجديد، ، من رأيي أن يحصل حوار ويتم الوصول لحل يرضي الجميع".

وأكد الحسيني أبوقمر أن أغلبية الأندية لن توافق على تنظيم موسم استثنائي، وأن خمس أو ست أندية فقط تريد موسم استثنائي والنادي المصري مع تطبيق الموسم الاستثنائي".

وأختتم:" يجب أن يتم ضمان مداخيل الأندية وأن لا تتأثر بل تزيد في حالة تطبيق موسم استثنائي".