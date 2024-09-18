مقترناً بكوكب زحل.. قمر الحصاد يزين سماء الأقصر

رصدت عدسة الوفد مساء الثلاثاء، ظهور

القمر البدر لشهر ربيع الأول والذي يزين السماء طوال الليل مقترنًا بكوكب زحل، ويمثل ثاني بدر عملاق من أربعة على التوالي هذا العام؛ وهو الأقرب إلى الإعتدال الخريفي ولذا يسمى قمر الحصاد، في ظاهرة فلكية نادرة.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، قد بينت أنه سيشرق قمر الحصاد العملاق من الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير عندما يكون قريب من الأفق ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وبعد حلول الليل سيكون قمر الحصاد العملاق مقترناً بكوكب زحل الذي سيبدو كنقطة ذهبية للعين المجردة ومن خلال تلسكوب متوسط الحجم لن يشاهد المنظر الجميل لحلقات الكوكب لانها حالياً مائلة فقط بمقدار 3.7 درجة بالنسبة لنا مما يجعلها تبدو نحيلة للغاية بعكس السنوات السابقة عندما يتم كانت بزاوية ميل أوسع.



استخدم مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية «شعبية» تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريب إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في نصف الأرض الشمالي.

وتعتبر الأقمار البدر القريبة من الإعتدال الخريفي مميزة نظراً لأن المسار لظاهري للشمس والقمر والكواكب يصنع زاوية ضيقة مع الأفق عند غروب الشمس .



وسيكون قمر الحصاد العملاق أكثر إشراقاً بنسبة 15٪ وحجمه الظاهري أكبر بنسبة 6.7٪ عن المتوسط لذلك لن يلاحظ بالعين المجردة فرق في حجمه الظاهري مقارنة بأقمار البدر المعتادة، ولن يكون له تأثير على كوكبنا باستثناء على ظاهرتي المد والجزر وهو أمر طبيعي نظراً لأنه أقرب من المعتاد، فإنه سيسحب أيضاً بقوة أكبر، عن طريق الجاذبية على محيطات الأرض.

وسيصل قمر الحصاد العملاق إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل نحو الجنوب وسيغرب بالأفق الغربي وهو داخل ظل الأرض (خسوف جزئي) مع شروق شمس الأربعاء محليا.

وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل ولكن علميا نطلق تسمية البدر المكتمل عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعة 05:34 صباح الأربعاء بتوقيت السعودية (02:34 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال هذا الشهر.