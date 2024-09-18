الجزائري سفيان فيجولى يدخل دائرة إهتمامات الزمالك
قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولو نادى الزمالك يرغبون فى ضم الجزائرى سفيان فيجولى، لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" سفيان فيجولي صاحب الـ34 عام بدون نادي بعد انتهاء عقده مع كاراجومروك التركي والزمالك تواصل معاه بشكل مباشر".
وواصل:"في رغبة كبيرة من جوميز فى ضم فيجولى ويرى أنه لاعب صاحب خبرة كبيرة ومن الممكن أن يصل راتبه إلى 700 ألف دولار و اخر راتب ليه في تركيا كان أقل من 450 الف يورو سنويا "
وأكمل:"سفيان الموسم الماضى شارك في 27 مباراة مع فريقه وحتى يناير الماضى كان بينضم لمنتخب الجزائر وشارك في مباراة المنتخب أمام بوروندي وسفيان بيلعب حاليا في مركز 6 وبيلعب كصانع العاب وبيلعب وينج رايت "