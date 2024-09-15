الديهي: 80% من دخل الدولة ضرائب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التهرب من الضرائب من الضروري أن يكون جريمة مخلة بالشرف، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بتحصيل الضرائب من أجل أن تنفق على الصحة والتعليم والتموين.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية"ten"، مساء الأحد، أن اكثر من 80% من دخل الدولة يأتي من الضرائب مثل باقي دول العالم ، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توسيع قاعدة الممولين، للحصول على قدر أكبر من العائد، وبالتالي تقديم الخدمات الحكومية بشكل أفضل.



وأضاف أن الدولة لديها رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد في كافة مناحي الحياة ، خاصة وأن الدولة قامت بالكثير من التجارب الاقتصادية خلال السنوات السابقة.

وفي سياق آخر، لفت إلى أن جيش الاحتلال أعلن عن عدم وجود أي انفاق نشطة على الحدود المصرية الفلسطيينة، وهذا يُثبت صحة الرواية المصرية، وكذب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يعمل على ترويج الأكاذيب.

وتابع، أن جيش دولة الاحتلال اعترف بمسؤوليته عن قتل 3 أسرى لدى حماس، لأول مرة عن طريق الخطأ بنيران صديقة، وهذا يكشف صدق رواية المقاومة عن قتل جيش الاحتلال للأسرى.

وأشار إلى أن الوضع في جنوب لبنان صعب جدًا، وهناك قصفًا إسرائيليًا على جنوب لبنان، مشيرًا إلى أن المبعوث الأمريكي يزور دولة الاحتلال لتحذيرها من فتح جبهة جديدة في لبنان، والاوضاع على الصعيد اللبناني غير مطمئنة.

وأضاف: "من الممكن أن تطلق شرارة الحرب الأولى، ولكن لن تستطيع أن تتمكن من وقف الحرب، وهذا ما يحدث في غزة ، حيث تستمر الحرب في غزة منذ أكثر من عام".