بين ألم في الساق وطنين بالأذن .. أعراض لا تعرفها لنوبات القلب

نوبات القلب .. إذا بدأ رجل في منتصف العمر الإمساك بصدره، والتعرق بغزارة، واللهاث في محاولة لالتقاط أنفاسه، آنذاك يعلم الجميع أنه يعاني من نوبة قلبية، لكن بحسب الأطباء توجد العديد من الأعراض الأخرى المبكرة لنوبات القلب.

وصرح الدكتور باسل رملاوي، جراح القلب والصدر في فيلادلفيا، لمجلة "ذا تايم"، أن مشاكل القلب يمكن أن تكون خفية للغاية، وتميل إلى الظهور بشكل مختلف لدى كل شخص.

في حين أن الشخص الذي يعاني من نوبة قلبية قد يمسك صدره، فإن الآخرين - وخاصة النساء والأشخاص المصابين بمرض السكري، الذين غالبًا ما يعانون من تلف في الأعصاب يمنعهم من الشعور بالألم - لن يشعروا بالضرورة بأي انزعاج في الصدر على الإطلاق.

وقال الرملاوي: "قلبك هو شريان الحياة لجسمك بالكامل". "إنه المضخة التي تزود كل عضو آخر في الجسم بالدم، وإذا لم يعمل بشكل جيد، فإن الوقود الذي يزود بقية الجسم بالدم لا يصل إلى حيث يجب أن يكون".

واستعرض باسل بعض لأعراض الخفية التي تشير لوجود مشكلة في عضلة القلب:

الشعور بالغرق

قال الدكتور إيدو باز، طبيب القلب في مستشفى وايت بلينز في نيويورك، إن الأشخاص الذين عانوا من خفقان القلب يصفون أعراضهم بطرق مثيرة للاهتمام وواسعة النطاق فقط تخيل هذا الشعور عندما تكون في مصعد ويبدأ في الهبوط بسرعة، وكل شيء يسقط".

صفير في الأذن

إذا كنت تعاني من طنين الأذن النابض، فسوف تسمع أصواتًا إيقاعية - مثل الصفير أو الضرب - في إحدى الأذنين أو كلتيهما، وبحسب الدكتورة هيذر جورنيك، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية وأستاذة في كلية الطب بجامعة كيس ويسترن ريزيرف، إنها أيضًا من أعراض القلب غير النمطية: "في بعض الأحيان توجد أعراض محيطية لا يعتقد المرء أنها أمراض القلب والأوعية الدموية على الإطلاق والتي يمكن أن تكون مظهرًا من مظاهر أمراض القلب والأوعية الدموية". "والأكثر ما أراه هو المرضى الذين لديهم صوت نابض في الأذن"، غالبًا ما يكون متناغمًا مع ضربات قلبهم.

يمكن أن يشير هذا الصوت إلى تضيق الشريان السباتي - تضييق الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب إلى الدماغ - أو مرض الأوعية الدموية النادر خلل التنسج العضلي الليفي.

وقالت جورنيك إن هذا الأخير يؤثر على النساء أكثر من 90% من الوقت، ويمكن أن يرتبط بانسداد الشرايين وتمزقها، فضلاً عن تمدد الأوعية الدموية، وأكدت الطبيبة: "يسمع الناس هذا الصوت النابض، ولا يفكرون فيه على الإطلاق. لكنه شيء يجب أن يؤخذ على محمل الجد". إذا كنت تعاني فجأة من صفير جديد ومستمر في أذنيك، فاتجه للطوارئ على الفور.

ألم أو تعب في الساقين أثناء المشي

هل لاحظت أنك لم تعد قادرًا على المشي لمسافة طويلة، أو أن ساقيك تشعر بالتعب أو الألم أثناء المشي؟ لا تتجاهل ذلك، وبحسب جورنيك: "تحتوي الساقين على الكثير من الأدلة حول الجهاز القلبي الوعائي". على سبيل المثال، تحدث حالة تسمى مرض الشرايين الطرفية (PAD) عندما تسد الشرايين التي تحمل الدم من القلب إلى الساقين؛ وهي مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة. "يمكن أن يتجلى ذلك في آلام الساق أثناء المشي، أو مجرد تعب في الساق، ومن المهم تحديد الحالة"، وإذا استمرت الأعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين، فاستشر طبيبك

تغيرات في قدميك أو ساقيك

يمكن أن يكون تورم القدمين والساقين والكاحلين - والذي يُطلق عليه غالبًا الوذمة الطرفية - علامة واضحة على قصور القلب الاحتقاني. فعندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال لأنه ضعيف جدًا، ينخفض ​​هذا الدم إلى أدنى جزء من الجسم ويعلق هناك، وبالإضافة إلى التسبب في تورم ساقك أو ساقيك، يمكن أن تحول جلطات الدم ساقيك إلى اللون الأرجواني أو، في بعض الحالات، "شاحبة وبيضاء تمامًا". جلطات الدم هي حالة طبية طارئة في حد ذاتها - ويمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية - لذلك إذا لاحظت هذه التغييرات، فاطلب الطبيب على الفور.