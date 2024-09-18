ريال مدريد يضرب شتوتجارت بثلاثة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا علي نظيره فريق شتوتجارت، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولي من دوري أبطال اوروبا بنسخته الجديدة.

وفاز ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف، ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ثم سجل فريق شتوتجارت هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب دينيز أونديف وجاء الهدف الثاني للريال عن طريق رودريجو بالدقيقة 83 واضاف سوزا الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.

