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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ليفربول يقلب الطاولة على ميلان في الشوط الأول

ليفربول
ليفربول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في قلب الطاولة على نظيره ميلان الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.

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وافتتح ميلان التسجيل من خلال اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، بينما تعادل ليفربول من خلال اللاعب إبراهيما كانوتي في الدقيقة 23.
وأضاف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريدز بهدفين مقابل هدف واحد.
وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.
خط الوسط: جرافنبرخ، ماك أليستر.
خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، جاكبو.
خط الهجوم: جوتا.
البدلاء: كيليهر، جاروس، جو جوميز، واتارو إندو، لويس دياز، داروين نونيز، كييزا، جونز، روبرتسون، كوانساه، مورتون، برادلي.

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