جوميز يعقد جلسة مع شيكابالا وفتوح على هامش مران الزمالك

كشف الإعلامى خالد الغندور عن كواليس جلسة البرتغالي جوزيه جوميز ومحمود عبدالرازق شيكابالا ولاعبي الزمالك مع أحمد فتوح، وذلك على هامش مران الزمالك اليوم، عقب خروج اللاعب من محبسه.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن جوميز ولاعبي الزمالك حرصوا على الحديث مع اللاعب في غرفة خلع الملابس بمجرد وصوله مقر النادي، حيث أكد الجميع على دعمه مساندته في الموقف الذي يتعرض له.

وواصل:" جوميز وشيكابالا تحدثا بشكل شخصي مع اللاعب بان النايد لن يترك وسيدعمه حتى أخر لحظة، وأن الجميع سيبذل أقصى مجهود من أجل عبور هذا الموقف، حيث طالب الجميع اللاعب، بالهدوء والتحلي بالصبر والتركيز في التدريبات.