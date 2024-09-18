مع اقتراب العام الدراسي.. أوليا الأمور للوفد: العين بصيرة واليد قصيرة

تزامنًا مع العام الدراسي الجديد 2024/2025، يتزايد اهتمام أولياء الأمور بمحافظة المنيا، بمعرفة أسعار الأدوات المدرسية، بعض الارتفاعات الباهظة التي يشهدها الأسواق خلال تلك الفترة.

ارتفاع الأسعار المدرسية

في ضوء ذلك، كشف عدد من مواطني المنيا، للوفد، عن الارتفاعات المتزايدة في كافة الأسعار المدرسية، مؤكدين عدم مشاهداتهم خلال السنوات الماضية.

في البداية تحدثت حسنات عيد ربة منزل، أن اسعار الأدوات المدرسية هذا العام بلغ ذروته معبرة" العين بصيرة واليد قصيرة ، فكل شيىء ارتفع سعره ثلاثة اضعاف، حيث بلغ سعر دستة الكراسات 20 كراسة، تبدأ من 75 جنيهًا ، ودستة الكشكول 60 ورقة 10 كشاكيل 68 جنيهًا ، ودستة الكشكول 80 ورقة 6 كشاكيل 90 جنيهًا ، ودستة الكشكول 100 ورقة 6 كشاكيل بــ 128 جنيهًا ، الكشكول السلك بــ 60 ورقة بلغ 25 جنيهًا ، الكشكول السلك 100 ورقة بــ 50 جنيهًا" .

بينما أضافت منال خالد موظفة بالمنيا ، أن الأسعار للأدوات المدرسية فاقت حد المعقول ، حيث جاءت أسعار الأقلام وبلغ سعر دستة قلم رصاص ما بين 14 إلى 95 جنيهًا حسب الجودة ، دستة قلم جاف، ما بين 22 إلى 102 جنيهًا ، أقلام السبورة الملونة بــ 40 جنيهًا ، قلم تصحيح بــ 10 جنيهات ، قلم السنون بــ 20 جنيهًا ، علبة الألوان الخشب (12 لون)بــ 25 جنيهًا ، علبة الألوان الفلوماستر (12 لون) بــ100 جنيها ، وهذا برغم اقامة معارض "أهلاً مدارس"، التي تُقام تحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تشهد إقبالاً ملحوظا بفضل عرض الأدوات المدرسية بأسعار اقل نسبيا من المحلات التجارية الأخرى .

وتحدث محمد محروس معلم ، ان اولياء الأمور اكتوت هذا العام بنار اسعار الأدوات المدرسية ، حيث سعر البريات والممحاة: 25 جنيهًا للقطعة ، واللانش بوكس: من 35 إلى 150 جنيهًا ، دستة المقالم تبدأ من 96 جنيهًا ، الزمزميات: من 75 إلى 100 جنيها ، شنطة ظهر مقاس 15.6 بوصة بــ 500 جنيها ، شنطة ظهر للمرحلة الإعدادية بــ 973 جنيهًا ، وشنطة ظهر متعددة الإستخدامات بــ 300 جنيها ، حقائب الحضانة تبدأ من 55 جنيهًا ، وجاءت أسعار الشنط الكبيرة من 500 إلى 800 جنيهًا للقطعة.