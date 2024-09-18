صوامع القمح تتحول لمقلب زبالة بالإسماعيلية

استغاث أهالي مدينة المستقبل والقري المجاورة، اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، من بركة البوص المقامة على أرض تابعة للمحافظة والمجاورة لصوامع القمح، بعد انتشار البعوض والحشرات بأعداد كبيرة وانبعاث منها الروائح الكريهة مطالبين بردم تلك البركة.

من جانبه قال إيهاب السيد، أحد سكان مدينة المستقبل، إن مشهد بركة الصوامع القمح يعد من أخطر الأماكن انتشار الحشرات والروائح الكريهة والتي تعتبر مصدر تلوث بيئي ويصيب العديد من الأطفال الصغار بالامراض، وخاصة في فصل الصيف، ويعد أيضا مشهد غير حضاري وتلوث بصري.

واضاف جلال خلف، أن جميع أحياء ومراكز الإسماعيلية يقومون بإلقاء المخالفات والرتش علي جنبي الطريق العام المتاخم بمنطقة البركة، والذي يبعد نحو عدة أمتار، وناشدنا تكرار بالقاء تلك المخالفات في أعمال ردم البركة ولكن محدش استجاب لا سأل في الموضوع، متسألا هل يستجيب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بردم بركة صوامع مدينة المستقبل.

وأكد الأهالي، أن مسئولي مدينة المستقبل وابوصوير يقوموا بإلقاء الرتش والمخلفات علي جنبي الطريق السريع الإسماعيلية الزقازيق وعلي بعد 100 متر فقط من تلك البركة، مطالبين اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بإصدار تعليماته إلقاء الرتش والمخلفات في تلك البركة بدل ما يتم ألقائها علي الطريق السريع.

وتابع الأهالي، انهم تقدموا بعدة شكاوى واستغاثات لرئيس مركز ومدينة أبوصوير والمستقبل ومدينة الإسماعيلية ولم يستجيب أحدا، ويرغم أن ردم البركة سهل وهو إلقاء الرتش والمخالفات بها بدل من إلقائها علي الطريق العمومي السريع، وذلك يهدف إلى الحد من انتشار الحشرات والروائح الكريهة والحفاظ علي الشكل الجمالي لصوامع القمح المجاورة لتلك البركة.