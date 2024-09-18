حفل تخريج طلاب البرامج النوعية بكلية الطب البيطرى جامعة المنصورة

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، فعاليات احتفال كلية الطب البيطري بالجامعة، بتخريج الدفعة الخامسة و تكريم الطلاب الأوائل لبرنامج تميز صحة وسلامه الغذاء، و الدفعة الثانية لبرنامج تميز حيوانات أليفة، والدفعة الأولى لكل من برنامج الأدوية والمستحضرات الطبية، وبرنامج المعامل التشخيصية والتحليلية البيطرية، و ذلك اليوم الثلاثاء.

بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مها العشماوي عميــد الكلـيـــة، الدكتور محمد جبر السيد جبر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية، الدكتور إنجي فكري ريشة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومؤسسي ومديري البرامج النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وقدم الدكتور شريف خاطر التهنئة للخريجين، مؤكداً أن تخصص الطب البيطري من التخصصات الهامة والحيوية، فالغذاء قضية أمن قومي تشغل أولى اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبارها عصب الدولة، وأن سلامة الغذاء تدعم الاقتصاد الوطنى وتغنينا عن الاستيراد.



ووصف يوم التخرج بأنه يوم عيد للخريجين، ومرحلة انتقالية من جامعة العلوم الى جامعة الحياة، كما قدم التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم، مؤكداً على أنهم مصدر فخر للجامعة، و متمنياً لهم مستقبل باهر.

ورحب الدكتور محمد عطية بالضيوف الجامعة، وقدم الشكر لإدارة الكلية ولأعضاء هيئة التدريس، ودعا الخريجين للفخر بأنفسهم و بكليتهم و بجامعتهم، وحثهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وتقدمت الدكتورة مها العشماوي خلال كلمتها بالشكر والتقدير لمؤسسي ومديري البرامج المميزة، لما قدموه من جهد ووقت، وأن اليوم هو حصاد ما زرعوه حتى أصبح نباتاً قوياً مزهرًا، كما تقدمت بالشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لما قدموه من جهد وعمل حتى لحظة الإحتفاء بالخريجين، كما تقدمت أيضا بالشكر للشركاء التنفيذيين لتعاونهم في تدريب الطلاب وإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

و وجهت كلمة للخريجين أكدت فيها اليه اليوم من نجاحهم و تخرجهم من الجامعة ليس نهاية المطاف، و لكن ما هو إلا بداية لحياة جديدة و مستقبل و مسئولية أكبر.