وزير التربية والتعليم يتعهد بتقليل الكثافة الطلابية في الفصول

تعهد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتقليل الكثافة الطلابية في الفصول المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025.

جاء ذلك خلال انعقاد لقاء موسع مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن كثافة الفصول ستصل إلى أقل من 50 طالبا خلال العام الدراسي الجديد على مستوى 90 في المائة من المدارس بمختلف المحافظات.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسى الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار خمس دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة 33 في المائة، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وزير التربية والتعليم يؤكد ضرورة خفض الكثافة الطلابية

ونبه وزير التربية والتعليم بأن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت الـ200 و250 طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة بلغت 150 و160 طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين 80 و 90 طالب في التعليم الحكومي.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ150 طالب في فصل مساحته من 45 لـ 50 متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للامكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة 15 محافظة، وعقد اجتماعات مع 6 آلاف مدير مدرسة، و250 مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وامكانيانتها

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن قوة التدريس من المعلمين في الفصول 850 ألف معلم، موضحًا أن المنظومة التعليمية في مصر تضم 550 ألف فصل، بينما هناك عجز في 250 ألف فصل.

