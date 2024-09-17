الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يوافق على إعارة أبونج وعمرو خالد بيبو

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق النادي الأهلي على تجديد إعارة الغاني صامويل أبونج مواليد ٢٠٠٦ إلى نادي المصرية للاتصالات لمدة عام. 

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الأهلي يوافق على إعارة عابدين إلى سيراميكا

جاء ذلك بعد التنسيق الذي جرى مع الجهاز الفني للفريق الأول وإتاحة الفرصة للاعب للمشاركة بمعدل أكبر في المباريات واكتساب الخبرات.

 كما وافق النادي على تجديد إعارة عمرو خالد بيبو مواليد ٢٠٠٥ إلى نادي آراو السويسري لمدة عام، لتحقيق أكبر استفادة فنية وبدنية للاعب.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق موافقته على إنتقال لاعبه الصاعد احمد عابدين لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة.

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