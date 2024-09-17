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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الأهلي يوافق على إعارة عابدين إلى سيراميكا

الأهلي
الأهلي

وافق النادي الأهلي على إعارة أحمد عابدين، المدافع الصاعد، إلى سيراميكا كليوباترا،لمدة عام بعد التشاور مع مارسيل كولر المدير الفني، والتأكيد على موهبة اللاعب.

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ويرغب الأهلي في ذات الوقت منح اللاعب الفرصة للمشاركة في المباريات الرسمية بمعدل أكبر على صعيد الدوري الممتاز، لاكتساب الخبرات، خاصة أنه من المواهب التي تتمتع بقدرات بدنية وفنية عالية، ومن العناصر التي يعقد عليها الجهاز الفني الآمال خلال الفترات  القادمة في مركز «المساك».
يذكر أن عابدين شارك في العديد من مباريات الدوري مع نهاية الموسم الماضي، وظهر بمستوى متميز للغاية، واستحق إشادة الجهاز الفني مع زملائه الصاعدين.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد بقوة للمنافسات المقبلة، والتي تأتي على رأسها نهائي السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالمملكة العربية السعودية.

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