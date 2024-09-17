شذى حسام لاعبة المشروع القومي تحصد ذهبية البطولة العربية لألعاب القوى بالسعودية

شاركت المصرية شذى حسام أحمد، لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، مع المنتخب الوطني لألعاب القوى، في البطولة العربية العاشرة للناشئين والناشئات والتي أقيمت باستاد الملك فهد بمدينة الطائف في السعودية خلال الفترة 12 إلى 15 سبتمبر.

ونجحت شذى حسام في تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100جري بزمن قدره (12.14)، كما فازت اللاعبة بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق 200 م بزمن قدره ( 25.23)، بالإضافة إلى حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق التتابع المتنوع.

ورافق اللاعبة الدكتور وسام سيد أحمد المدير الفني للمنتخب الوطني والمدير الفني للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.

يأتى ذلك فى ظل الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعم الأبطال الرياضيين ضمن منظومة متكاملة لإعداد وصناعة البطل الأولمبي.

ويعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي أحد المشروعات الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدًا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.