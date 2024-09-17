محافظ الفيوم يعطي إشارة بدء فعاليات مبادرة بداية بالمحافظة

أعطى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إشارة انطلاق فعاليات مبادرة "بداية " بمختلف مراكز وقرى المحافظة، كما تفقد اصطفاف سيارات الجهات المنفذة للمبادرة. وذلك عقل إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" بشكل متزامن بمختلف محافظات الجمهورية.



شارك في الفعاليات التي انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، و خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ووكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والأوقاف، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، ووكيل مديرية الشباب والرياضة، ومدير مرفق الإسعاف، وممثلين عن الكنيسة المصرية، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي الجهات ذات الصلة.

اشارة البدء

خلال الفعاليات، أطلق الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إشارة البدء لانطلاق ماراثون الدراجات للشباب والفتيات من متطوعي مديرية الشباب والرياضة، وإشارة تحرك السيارات المشاركة بمبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية والتي تستهدف تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية، بالشكل الذي يضمن أكبر استفادة للمواطن من كافة خدمات وموارد الدولة بعدالة وفاعلية.

وأشار محافظ الفيوم، أن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية" التي انطلقت اليوم ستستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة وتحقيقاً لأهداف التنمية البشرية، وتعد نتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي للمبادرة خلال فترة وجيزة، لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل.

وأضاف، أن المبادرة سيتم تنفيذها بطريقة تكاملية بين كافة جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، وستقدم أنشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاماً، لافتاً إلى استمرار تقديم خدمات المبادرة للمواطنين خلال الفترة المسائية، جنباً إلى جنب خلال أوقات العمل الرسمية.

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