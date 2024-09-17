آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع العتبة

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن المحافظة ستتابع مع جهاز التنسيق الحضاري أعمال طلاء واجهات العقارات بمنطقة الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية بما يتناسب مع طبيعتها ومتابعة رفع كفاءة المنطقة بالكامل وتوفير كافة المرافق والخدمات بها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات"، وخالد حسانين رئيس رابطة الباعة الجائلين بالعتبة، وحسن البيتيتي صاحب محلات في العتبة .

سيراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بمقترح تطوير ورفع كفاءة شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي في صورته النهائية والذى أعده استشارى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " تمهيدًا لتنفيذه بعد إزالة آثار الحريق الذى نشب في عقاري شارع الجوهري بالموسكى ، حيث سيراعي المقترح الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف ، وسهولة ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة وغيرها من المتطلبات، كما سيكون المقترح نموذجاً يمكن تطبيقه في شوارع آخرى بالمنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .

وتم خلال الاجتماع استعراض شكل التصميمات النهائية الخاصة بالوحدات المقترحة للباعة الجائلين في شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بالعتبة بدلاً من "الفرشة" التي كانت تستخدم قبل الحريق في عرض منتجاتهم وبضائعهم والتي سيتم تخصيصها لكل بائع في تلك الشوارع المستهدفة بجوار عقاري شارع الجوهري اللذين تعرضا للحريق .

الوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير

وأبدي ممثلي التجار والباعة إعجابهم بالوحدات المقترحة للباعة والشكل العام للشوارع بعد التطوير والتي ستتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات .

كما قدم ممثلي الباعة وأصحاب المحلات التجارية الشكر للحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة على جهودهم الحالية في تطوير ورفع كفاءة المنطقة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.

